Спортивный арбитражный суд Лозанны / фото REUTERS
Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) назначил дату рассмотрения апелляции Украинской ассоциации футбола по делу о матче Лиги наций Швейцария - Украина.
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Об этом информирует официальный сайт УАФ.
Сообщается, что слушание состоится 16 февраля 2021 года.
Напомним, матч Швейцария - Украина должен был состояться 17 ноября 2020 года, но был отменен. Позже УЕФА присудил украинской сборной техническое поражение.
Техническое поражение сборной Украине: главное
- Из-за нескольких случаев коронавируса в сборной Украины перед игрой со Швейцарией главный врач Люцерна принял решение отправить сборную Украины на карантин в полном составе. УЕФА пытался договориться со швейцарской стороной о проведении поединка, но сделать это не удалось. Привезти на игру другую команду украинская сборная не смогла.
- В итоге матч Швейцария - Украина был официально отменен.
- 18 ноября в УАФ заявили, что не видят вины сборной Украины в отмене матча. В то же время в Швейцарии ждали решения УЕФА в свою пользу.
- В сборной Украины заявили, что к делегации команды в Швейцарии относились "как к прокаженным".
- 25 ноября УЕФА присудил техническое поражение сборной Украины.
- Матч Швейцария - Украина был решающим для команд в борьбе за сохранение прописки в Лиге А, так как у Украины было в активе 6 очков, а у Швейцарии - 3. Теперь швейцарцы вышли на третье место, а сборная Украины покинула элитный дивизион турнира.
- Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал решение УЕФА.
- Стала известна причина, по которой техническое поражение за матч присудили сборной Украины.
- 9 декабря стало известно, что УАФ подала апелляцию в Лозанну.
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