Спортивный арбитражный суд Лозанны / фото REUTERS

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) назначил дату рассмотрения апелляции Украинской ассоциации футбола по делу о матче Лиги наций Швейцария - Украина.

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Об этом информирует официальный сайт УАФ.

Сообщается, что слушание состоится 16 февраля 2021 года.

Напомним, матч Швейцария - Украина должен был состояться 17 ноября 2020 года, но был отменен. Позже УЕФА присудил украинской сборной техническое поражение.

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Автор: Антон Дударь