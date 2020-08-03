Шахтер - Вольфсбург: стало известно, кто будет судить матч Лиги Европы

На матче будет работать фартовый для "горняков" рефери.

УЕФА назначил бригаду арбитров на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Вольфсбургом", который пройдет 5 августа.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Главным арбитром встречи будет словак Иван Кружляк.

Помогать ему на линиях будут соотечественники - Бранислав Ханцко и Петер Беднар. Четвертым арбитром назначен хорват Иван Бебек. Арбитр VAR - латвиец Андрис Трейманис.

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Кружляк ранее два раза судил матчи "Шахтера", и обе встречи завершились победами "горняков". В 2016 году "Шахтер" в квалификации Лиги Европы победил "Истанбул Башакшехир" (2:0), а в 2018 году - в Лиге чемпионов выиграл у "Хоффенхайма" (3:2).

Напомним, в первом матче команд, который состоялся еще в марте, "Шахтер" выиграл у "Вольфсбурга" на выезде со счетом 2:1.

УНИАН также сообщал о том, что перед игрой с "Вольфсбургом" "Шахтер" выиграл в контрольном матче у украинского клуба.

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