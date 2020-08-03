Шахтер - Вольфсбург: стало известно, кто будет судить матч Лиги Европы
УЕФА назначил бригаду арбитров на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Вольфсбургом", который пройдет 5 августа.
Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Главным арбитром встречи будет словак Иван Кружляк.
Помогать ему на линиях будут соотечественники - Бранислав Ханцко и Петер Беднар. Четвертым арбитром назначен хорват Иван Бебек. Арбитр VAR - латвиец Андрис Трейманис.
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Кружляк ранее два раза судил матчи "Шахтера", и обе встречи завершились победами "горняков". В 2016 году "Шахтер" в квалификации Лиги Европы победил "Истанбул Башакшехир" (2:0), а в 2018 году - в Лиге чемпионов выиграл у "Хоффенхайма" (3:2).
Напомним, в первом матче команд, который состоялся еще в марте, "Шахтер" выиграл у "Вольфсбурга" на выезде со счетом 2:1.
УНИАН также сообщал о том, что перед игрой с "Вольфсбургом" "Шахтер" выиграл в контрольном матче у украинского клуба.
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