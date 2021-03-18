В дуэли португальских тренеров сильнее оказался Паулу Фонсека.

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру подвел итоги проигранного матча в 1/8 финала Лиги Европы итальянской "Роме".

Слова тренера приводит передача "Путь в Гданск" с ютуб-канала "Футбол 1, 2, 3".

"Мы чувствуем большую несправедливость во всем, что произошло. Но мы можем говорить глобально. Первый тайм был сбалансированным в Риме с некоторым доминированием "Ромы", было 0:1. Второй тайм в Риме мы начали хорошо, доминировали до второго пропущенного, мы создавали моменты, контролировали. К сожалению, не забили в Риме", - вспоминает Каштру.

"В Киеве в первом тайме мы полностью доминировали. Было очень много моментов, которые можно было реализовывать. Почувствовали некоторую несправедливость в перерыве, потому что мы нанесли 4 удара, 70% владения мячом, много выигранных единоборств, правильное позиционирование команды с выполнением установки", - считает 59-летний наставник.

"Во втором тайме гол "Ромы" практически выбросил нас из соревнования. Психологическая составляющая заставляет нас терять уверенность. У нас была возможность среагировать, но не добились результата, которого хотели. Не выиграли. А потом еще гол плюс пенальти на Матвиенко, который мог привести матч к ничьей, если бы его поставили. Поздравляю "Рому" и желаю большого успеха в будущем", - завершил мысль специалист.

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Шахтер - Рома: итоги матча

Лучшим игроком матча по версии Whoscored признан нападающий "Ромы" Борха Майораль. Его итоговый балл - 7,5.

Результаты жеребьевки 1/4 финала "Рома" узнает 19 марта в 14:00 по киевскому времени.

"Рома" в плей-офф еврокубков 32 раза побеждала в первой игре и в 28 случаях проходила дальше.

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Автор: Будрин Артем