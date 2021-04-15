Последний шанс для "Шахтера" зацепиться за борьбу за чемпионство.

17 апреля на НСК "Олимпийский" в Киеве пройдет матч 22-го тура чемпионата Украины между "Шахтером" и "Динамо".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Шахтер - Динамо.

По мнению букмекеров, "Шахтер" является фаворитом на победу в этой игре.

На успех "горняков" можно поставить с коэффициентом 2,05, на ничью - 3,55, как и на победу "Динамо" - 3,55.

На то, что "Шахтер" не проиграет (победит или сыграет вничью), букмекеры дали коэффициент 1,30, тогда как на то, что "Динамо" сможет набрать очки - 1,77.

Шахтер - Динамо: перед матчем

За пять туров до финиша УПЛ "Динамо" лидирует в таблице, опережая "горняков" на 7 очков.

Встреча команд в первом круге завершилась разгромной победой "Шахтера" со счетом 3:0.

Всего в рамках чемпионата Украины "Динамо" и "Шахтер" провели друг против друга 66 матчей: у дончан - 25 побед, у киевлян - 24, еще 17 матчей завершились вничью.

В последний раз в рамках УПЛ "Динамо" обыгрывало "Шахтер" еще в июле 2018 года, после чего в восьми матчах киевляне взяли только 2 очка.

Уже известно, кто будет судить матч "Шахтер" - "Динамо".

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Автор: Антон Дударь