Всеукраинское дерби пройдет 17 апреля.

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Нагорняк и тренер Юрий Бакалов дали свои прогнозы на матч 22-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Динамо".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Динамо.

Своим мнением Нагорняк и Бакалов поделились с сайтом zbirna.com.

Нагорняк поставил на то, что матч завершится со счетом 1:1.

"Понятное дело, что "Шахтер" всеми силами будет пытаться сохранить интригу в борьбе за золото, а для этого подопечным Луиша Каштру необходимо только побеждать. В свою очередь, "Динамо" главное не проиграть, чтобы без нервов заканчивать первенство. Психологическое преимущество на стороне киевлян…", - сказал он.

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Бакалов выразил мнение, что киевляне не будут играть на ничью:

"Не думаю, что "Динамо" будет играть на ничью в этом матче. Как показывает мировая практика, когда приезжаешь играть на ничью, получаешь поражение".

Бакалов также назвал секрет успеха "Динамо" в этом сезоне:

"Главный козырь "Динамо" - их тренер Мирча Луческу. Он классно ориентируется в тактике на такие матчи, анализирует и знает, как добиться результата".

Также он выразил мнение, что "Динамо" уже не упустит чемпионство в этом сезоне:

"Каким бы ни был результат, на мой взгляд, не вижу проблем, что динамовцы не в состоянии довести этот сезон до своей победы. Безусловно, в случае того, если "Шахтер" возьмет три очка, градус интриги повысится, но в целом локальный успех в долгосрочной перспективе вряд ли принесет горнякам дивиденды".

Шахтер - Динамо: перед матчем

Матч "Шахтер" - "Динамо" пройдет сегодня, 17 апреля. Начало - в 19.30.

За пять туров до финиша УПЛ "Динамо" лидирует в таблице, опережая "горняков" на 7 очков.

Встреча команд в первом круге завершилась разгромной победой "Шахтера" со счетом 3:0. Также в этом сезоне команды играли в матче за Суперкубок Украины - тогда победили киевляне (3:1).

Всего в рамках чемпионата Украины "Динамо" и "Шахтер" провели друг против друга 66 матчей: у дончан - 25 побед, у киевлян - 24, еще 17 матчей завершились вничью.

Последний раз в рамках УПЛ "Динамо" обыгрывало "Шахтер" еще в июле 2018 года, после чего в восьми матчах киевляне взяли только 2 очка.

Уже известно, кто будет судить матч "Шахтер" - "Динамо".

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Автор: Антон Дударь