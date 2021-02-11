Капитану "Реала" выписали мощный комплимент.

Легенда итальянского "Милана" и двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу высоко оценил защитников чемпиона Испании "Реала".

Об этом сообщает Marca.

"Серхио Рамос? Он лучший защитник в мире, без сомнения. Очень хорош в плане техники и тактики. Серхио - прекрасный капитан и лидер, который всегда ведет свою команду вперед. Я бы хотел видеть его с собой в команде", - считает 50-летний Кафу.

Также легенда прокомментировал игру левого защитника "сливочных" и своего соотечественника Марсело, от которого "Реал" хочет избавиться.

"Он феномен, потрясающий и техничный игрок. Марсело подключается в атаку, не боится обводить один в один. Он по-прежнему может многое дать "Реалу", может сделать что угодно в любой момент матча. Я бы предпочел, чтобы люди говорили, что это я Марсело правого фланга. Он великий игрок", - заявил Кафу.

На вопрос кто больше всего импонирует ему в чемпионате Испании, Кафу назвал своего коллегу по амплуа:

"Больше всего мне нравится Дани Карвахаль. Он мне очень нравится, важный игрок для "Реала".

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Автор: Будрин Артем