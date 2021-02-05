Действующий чемпион Испании мадридский "Реал" выставил на трансфер левого защитника сборной Бразилии Марсело.
Об этом сообщает El Chiringuito.
По информации источника издания, в планы Зинедина Зидана больше не входит Марсело, который выступает в мадридском "Реале" с января 2007 года. Ожидается, что летом 2021 года защитник покинет команду.
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В этом сезоне 32-летний игрок сыграл за "Реал" лишь 8 матчей и отдал 3 голевые передачи. Футболист проиграл конкуренцию французу Ферлану Менди, которого приобрели летом 2019 как долгосрочную замену Марсело.
Вместе с "Реалом" Марсело четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. 5 раз бразилец становился чемпионом Испании. Дважды выигрывал Кубок Испании и трижды Суперкубок УЕФА.
Напомним, что "Реал" не может договориться о новом контракте со своим капитаном Серхио Рамосом. По слухам, ПСЖ готов переманить Серхио летом 2021.
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