Королевский клуб готов прекратить сотрудничество с Марсело.

Действующий чемпион Испании мадридский "Реал" выставил на трансфер левого защитника сборной Бразилии Марсело.

Об этом сообщает El Chiringuito.

По информации источника издания, в планы Зинедина Зидана больше не входит Марсело, который выступает в мадридском "Реале" с января 2007 года. Ожидается, что летом 2021 года защитник покинет команду.

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В этом сезоне 32-летний игрок сыграл за "Реал" лишь 8 матчей и отдал 3 голевые передачи. Футболист проиграл конкуренцию французу Ферлану Менди, которого приобрели летом 2019 как долгосрочную замену Марсело.

Вместе с "Реалом" Марсело четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. 5 раз бразилец становился чемпионом Испании. Дважды выигрывал Кубок Испании и трижды Суперкубок УЕФА.

Напомним, что "Реал" не может договориться о новом контракте со своим капитаном Серхио Рамосом. По слухам, ПСЖ готов переманить Серхио летом 2021.

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Автор: Будрин Артем