Слухи сбылись и кум Лионеля Месси усилил состав каталонского клуба.

Испанская "Барселона", которая до сих пор не покинула Суперлигу, провернула громкий трансфер. Многолетний лидер "Манчестер Сити" Серхио Агуэро переехал в чемпионат Испании и будет теперь защищать цвета "Барселоны".

Об этом "блаугранас" сообщили в своем официальном Twitter.

32-летний форвард перебрался в новую команду на правах свободного агента. Аргентинец подписал соглашение на 2 года. В контракте Агуэро предусмотрена опция бонуса, если "Барселона" выиграет Лигу чемпионов.

В прошлом сезоне Агуэро часто страдал от травм и отбегал всего 20 поединков, где смог забить 6 мячей.

Поговаривают, что инициатором трансфера был сам Лионель Месси, поскольку Агуэро для него приятель, кум и соотечественник. Месси является крестным отцом сына Агуэро. Они никогда до этого не выступали в одном клубе, а играли вместе только за сборную Аргентины.

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Серхио Агуэро: карьера в "Ман Сити"

Агуэро присоединился к "Сити" в 2011 году, перейдя из "Атлетико" и став на тот момент рекордным подписанием "горожан".

В футболке "Сити" форвард провел 388 поединков, забив 258 голов. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба, а также лучшим бомбардиром в истории АПЛ среди иностранцев.

С "горожанами" он пять раз выиграл чемпионат Англии, шесть раз - Кубок лиги, три раза - Суперкубок страны, а также завоевал Кубок Англии в 2019 году.

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Автор: Артем Будрин