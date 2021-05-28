Подопечные Руслана Ротаня заняли последнее место на турнире.

28 мая завершился турнир Мемориал Валерия Лобановского. Матчи проходили в Киеве, на поле НТК им. В. Банникова.

В этом году в соревнованиях выступали три сборные, сыгравшие в один круг без традиционных полуфиналов и финала. Причиной смены формата стал отказ от участия команды Туниса.

Первый матч для наших ребят получился сложным. Минимальное поражение (0:1) команде Азербайджана было досадным, но не безнадежным. Сборная Украины имела шанс выиграть кубок. Это стало возможным потому, что Азербайджан U-21 уступил своим ровесникам из Узбекистана. Украине для того, чтобы получить трофей нужно было обыграть Узбекистан с разницей в два мяча. Но этот перформанс для команды Руслана Ротаня оказался еще более позорным и завершился со счетом 2:0.

Турнир Валерия Лобановского 2021

Украина U-21 - Азербайджан U-21 - 0:1 (Гурбанли, 17)

Азербайджан U-21 - Узбекистан U-21 - 0:1 (Жалолиддинов, 75)

Украина U-21 - Узбекистан U-21 - 0:2 ((Жалолиддинов, 75, Норчаев, 63)

Турнирная таблица

1. Узбекистан U-21 - 6 очков

2. Азербайджан U-21 - 3 очка

3. Украина U-21 - 0 очков

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Автор: Артем Будрин