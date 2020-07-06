Малиновский заработал пенальти и стал лучшим игроком матча чемпионата Италии (видео)

Украинский футболист помог своей команде одержать победу.

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский стал одним из творцов решающего гола в поединке 30-го тура итальянской Серии A.

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Команда украинца встречалась с "Кальяри" и одержала победу со счетом 1:0.

Малиновский вышел на поле в стартовом составе, а на 26-й минуте заработал пенальти, который реализовал Луис Мурьель. На 60-й минуте украинец был заменен.

Полузащитник сборной Украины стал лучшим футболистом матча по версии авторитетного портала WhoScored. Малиновский получил высшую оценку среди всех участников игры - 8,3 балла.

Видеообзор поединка опубликовал официальный YouTube-канал Серии А.

Всего на счету 27-летнего футболиста 26 матчей и 5 голов в нынешнем сезоне итальянской Серии А.

УНИАН ранее сообщал о том, что гол-шедевр Малиновского помог "Аталанте" обыграть одного из лидеров Серии А.

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