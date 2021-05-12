Руслан Малиновский входит в число лучших ассистентов чемпионата Италии.

Футболист сборной Украины Руслан Малиновский отметился результативной передачей за "Аталанту" в матче 36-го тура чемпионата Италии против "Беневенто".

Малиновский вышел на поле в стартовом составе и на 22-й минуте ассистировал Луису Муриэлю.

На 59-й минуте матча Малиновский был заменен, а "Аталанта" в итоге выиграла со счетом 2:0.

Читайте такжеТащит клуб к серебряным медалям: Малиновский снова забил красивый гол за Аталанту (видео)

Украинец отметился результативным действием в составе бергамасков уже в девятом матче подряд. За этот отрезок он забил 5 голов и отдал 8 результативных передач.

Всего у него 7 мячей и 11 результативных передач в 33 встречах в Серии А в этом сезоне.

Малиновский является одним из лидеров Серии А по ассистам - 11 голевых передач также у форварда "Интера" Ромелу Лукаку.

Руслан Малиновский: карьера в "Аталанте"

Руслан Малиновский перешел в "Аталанту" в июле 2019 года из бельгийского "Генка" за 13,6 миллиона евро, став одним из самых дорогих футболистов в истории клуба.

В своем первом сезоне он провел за итальянский клуб 44 матча, в которых забил 9 голов и сделал 4 голевые передачи.

В текущем сезоне на счету украинца 40 матчей, 8 голов и 11 ассистов в составе клуба из Бергамо.

В апреле Малиновского признали лучшим игроком в пяти ведущих лигах Европы за месяц.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь