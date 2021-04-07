Руслан Малиновский признан лучшим в итальянском клубе по итогам марта.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский признан лучшим игроком итальянской "Аталанты" по итогам месяца.

Лучшим Малиновского признали болельщики, украинец победил в голосовании фанатов, сообщил официальный Twitter "Аталанты".

Читайте такжеМалиновский своими двумя ассистами помог Аталанте добыть очередные три очкаВ финальном голосовании Малиновский обошел защитника Берата Джимсити.

"Заслуженно, Малина!", - отметили в итальянском клубе.

В марте Малиновский провел в составе "Аталанты" 309 минут в пяти играх. В его активе 1 гол, 1 результативная передача и 5 ключевых пасов.

Руслан Малиновский: карьера в "Аталанте"

Руслан Малиновский перешел в "Аталанту" в июле 2019 года из бельгийского "Гента" за 13,6 миллионов евро, став одним из самых дорогих футболистов в истории клуба.

В своем первом сезоне он провел за итальянский клуб 44 матча, в которых забил 9 голов и сделал 4 голевые передачи.

В текущем сезоне на счету украинца 34 матчей, 4 гола и 6 ассистов в составе клуба из Бергамо.

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Автор: Антон Дударь