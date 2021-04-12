Международный центр спортивных исследований обнародовал рейтинг за последний месяц.

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory каждый месяц оценивает игроков на индивидуальной и коллективной основе.

Согласно новому рейтингу на сайте CIES лучшим среди пятерки ведущих лиг назван хавбек сборной Украины Руслан Малиновский.

Украинский лидер "Аталанты" набрал 97.3 балла и обогнал таких высококлассных игроков как экс-хавбека донецкого "Шахтера", а ныне "МанЮнайтед" Фреда, действующего победителя Лиги чемпионов Леона Горецку, одного из лучших в чемпионате Испании Карима Бензема, а также Луку Модрича, который занял 24-ю позицию.

Напомним, что в прошлый уикенд Малиновский повторил достижение легендарного обладателя Золотого мяча.

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Руслан Малиновский: карьера в "Аталанте"

Руслан Малиновский перешел в "Аталанту" в июле 2019 года из бельгийского "Гента" за 13,6 миллиона евро, став одним из самых дорогих футболистов в истории клуба.

В своем первом сезоне он провел за итальянский клуб 44 матча, в которых забил 9 голов и сделал 4 голевые передачи.

В текущем сезоне на счету украинца 35 матчей, 4 гола и 8 ассистов в составе клуба из Бергамо.

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Автор: Будрин Артем