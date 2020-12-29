Звездный португалец оценил перспективы Криштиану-младшего в футболе.

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду обсудил перспективы своего сына Криштиану-младшего в футболе, а также рассказал, что его раздражает.

Роналду цитирует abola.pt.

"Посмотрим, станет ли он отличным игроком. Иногда он пьет колу, газированные напитки, ест картофельные чипсы, хотя знает, что меня это раздражает. Иногда я говорю ему, что после тренировки ему следует нырнуть в холодную воду, чтобы восстановиться, а он говорит: "Папа, но там так холодно". Но это нормально, ему всего лишь десять лет", - сказал Роналду.

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"У него есть потенциал. У него есть скорость, хороший дриблинг. Но этого недостаточно. Я всегда говорю, что нужно много работать и стараться. Я не буду давить на него, чтобы он стал профессиональным футболистом, но, конечно, мне хотелось бы этого. Но в первую очередь я хочу, чтобы он был лучшим в своем деле, будь он футболистом или врачом", - добавил португалец.

Отметим, что Криштиану-младший занимается в академии "Ювентуса".

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Автор: Антон Дударь