Экс-форвард сборной Бразилии и ряда европейских грандов признался, что ему не хватило завоевать кубок Лиги чемпионов и выиграть Кубок Либертадорес в течение своей насыщенной на яркие события карьеры.
Об этом стало известно из его интервью для Globo Esporto.
"Я отдал бы два пальца: один за победу в Кубке Либертадорес и еще один – за Лигу чемпионов. Жаль, что не победил в первом соревновании с "Крузейро" или "Коринтианс", а во втором – с "Интером" или "Реалом", – рассуждает "Зубастик".
Заметим, что Роналдо дважды становился обладателем "Золотого мяча" - в 1997 и 2002 годах. А также феноменальный нападающий дважды приводил свою родную сборную к победе на Чемпионате мира. С ним Бразилия выигрывала мундиаль в 1994 и 2002 годах. Также Роналдо стал уникальным игроком: он защищал цвета команд, которые злейшие враги между собой: "Реала" и "Барселоны", а также "Интера" и "Милана".
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