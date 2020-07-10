Украинский футболист Зозуля прервал длительную серию без голов и едва не подрался на поле (фото, видео)

Роман Зозуля отличился за испанский "Альбасете" впервые за 24 матча.

Украинский нападающий Роман Зозуля прервал свою затяжную серию без голов в составе испанского "Альбасете".

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Зозуля отличился забитым голом в матче 39-го тура Сегунды против хихонского "Спортинга" и принес своей команде ничью - 1:1.

Украинец вышел на поле с первых минут, а на 69-й минуте сравнял счет ударом головой.

Для Зозули этот гол стал первым за "Альбасете" за 24 матча. Всего на его счету 4 гола в сезоне.

За семь минут до этого гол Зозули был отменен после вмешательства VAR.

Позже форвард также отметился желтой карточкой, а после окончания матча едва не подрался с соперником. Замененный Франсиско Молинеро после финального свистка выбежал на поле, чтобы выяснить отношения с украинцем. Вмешаться в ситуацию пришлось другим футболистам.

Final del partido en el Carlos Belmonte. Molinero, que había sido sustituido, salta al campo para buscar a Zozulya. Este responde y le arranca la mascarilla. WTF? pic.twitter.com/FZfHWZYozr — Germán Abril (@gerebit0) July 9, 2020

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинец Руслан Малиновский сделал результативную передачу в матче за "Аталанту".

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