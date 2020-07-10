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Украинский футболист Зозуля прервал длительную серию без голов и едва не подрался на поле (фото, видео)

09:39, 10 июля 2020
Футбол
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Роман Зозуля забил четвертый гол в сезоне / фото twitter.com/AlbaceteBPSAD

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Зозуля отличился забитым голом в матче 39-го тура Сегунды против хихонского "Спортинга" и принес своей команде ничью - 1:1.

Украинец вышел на поле с первых минут, а на 69-й минуте сравнял счет ударом головой. 

Для Зозули этот гол стал первым за "Альбасете" за 24 матча. Всего на его счету 4 гола в сезоне.

За семь минут до этого гол Зозули был отменен после вмешательства VAR.

Позже форвард также отметился желтой карточкой, а после окончания матча едва не подрался с соперником. Замененный Франсиско Молинеро после финального свистка выбежал на поле, чтобы выяснить отношения с украинцем. Вмешаться в ситуацию пришлось другим футболистам.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинец Руслан Малиновский сделал результативную передачу в матче за "Аталанту".

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