Роман Григорчук добился успеха в соседнем чемпионате.

Украинский специалист Роман Григорчук привел солигорский "Шахтер" к чемпионскому титулу в Беларуси.

В 30-м туре команда украинца принимала "Минск" и вырвала победу благодаря двум голам в компенсированное время - 4:2. Эти три очка принесли "Шахтеру" титул.

Клуб из Солигорска стал первым в чемпионате Беларуси впервые с 2005 года и во второй раз в своей истории. Серебро досталось БАТЭ, а "Торпедо-БелАЗ" замкнул тройку призеров.

"Динамо-Брест", за которое выступают украинцы Артем Милевский и Александр Нойок, заняло лишь четвертое место. В прошлом сезоне команда была чемпионом.

Роман Григорчук возглавил "Шахтер" Солигорск в сентябре, сменив на этом посту другого украинского тренера Юрия Вернидуба.

Предыдущим местом работы 55-летнего специалиста была "Астана", которую он покинул в январе. В прошлом сезоне украинец привел "Астану" к победе в чемпионате и Суперкубке Казахстана, а также вывел команду в групповой раунд Лиги Европы.

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Автор: Данил Слесь