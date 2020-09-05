Роман Григорчук сменил Юрия Вернидуба на посту главного тренера солигорского "Шахтера".

Украинский специалист Роман Григорчук стал новым главным тренером солигорского "Шахтера".

Об этом сообщил официальный сайт белорусского клуба.

Об условиях контракта не сообщается.

В тренерский штаб Григорчука вошли старший тренер Михаил Савка, тренер вратарей Андрей Глущенко и тренер-аналитик Анатолий Коротя.

На посту главного тренера "Шахтера" Григорчук сменил другого украинца Юрия Вернидуба, который ранее покинул клуб "по семейным обстоятельствам".

После 22 туров "Шахтер" лидирует в чемпионате Беларуси, набрав столько же очков, сколько и БАТЭ.

Предыдущим местом работы 55-летнего Григорчука была "Астана", которую он покинул в январе. В прошлом сезоне украинец привел "Астану" к победе в чемпионате и Суперкубке Казахстана, а также вывел команду в групповой раунд Лиги Европы.

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Автор: Антон Дударь