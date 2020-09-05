Роман Григорчук будет работать в Беларуси / фото Шахтер Солигорск

Об этом сообщил официальный сайт белорусского клуба.

Об условиях контракта не сообщается.

В тренерский штаб Григорчука вошли старший тренер Михаил Савка, тренер вратарей Андрей Глущенко и тренер-аналитик Анатолий Коротя.

На посту главного тренера "Шахтера" Григорчук сменил другого украинца Юрия Вернидуба, который ранее покинул клуб "по семейным обстоятельствам".

После 22 туров "Шахтер" лидирует в чемпионате Беларуси, набрав столько же очков, сколько и БАТЭ.

Предыдущим местом работы 55-летнего Григорчука была "Астана", которую он покинул в январе. В прошлом сезоне украинец привел "Астану" к победе в чемпионате и Суперкубке Казахстана, а также вывел команду в групповой раунд Лиги Европы.

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Автор: Антон Дударь