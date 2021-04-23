"Горняки" сделали предложение наставнику "Сассуоло" Роберто де Дзерби.

"Шахтер" пытается убедить главного тренера "Сассуоло" Роберто де Дзерби возглавить донецкую команду.

Об этом в Twitter сообщил итальянский журналист Николо Скира.

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По данным источника, "Шахтер" предложил де Дзерби двухлетний контракт.

Итальянский тренер является кандидатом, которого лоббирует директор "Шахтера" Дарио Срна.

Напомним, ранее сообщалось, что переговоры между "Шахтером" и де Дзерби находятся на продвинутой стадии.

Роберто де Дзерби: что о нем известно

41-летний де Дзерби в 2013 году завершил карьеру футболиста. Он поиграл за "Наполи", "Катанию", "Брешиа" и ряд других клубов.

Карьеру тренера он начал осенью 2013 года, возглавив итальянский "Дарфо Боарио". После этого он возглавлял "Фоджу", "Палермо", "Беневенто", а с 2018 года работает с "Сассуоло".

Под его руководством команда занимала в Серии А 11-е и 8-е места, а в текущем чемпионате идет на восьмой строчке.

Контракт тренера с "Сассуоло" рассчитан до лета 2021 года.

Сам де Дзерби заявил, что не против поработать за пределами Италии: "Может, я захочу начать новый проект в другом месте, чтобы выйти из зоны комфорта".

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Автор: Антон Дударь