Футболист сборной Украины забил гол турецкому топ-клубу (видео)

Артем Кравец помог своей команде одержать победу.

Украинский нападающий Артем Кравец забил гол за "Кайсериспор" в матче 30-го тура чемпионата Турции против "Бешикташа".

Читайте такжеУдачно вышел на замену: футболист сборной Украины отметился голом в Турции (видео)

Форвард вышел на игру в стартовом составе, а на 86-й минуте в контратаке убежал от защитников один на один с вратарем и выиграл дуэль.

Это был последний гол в поединке, а "Кайсериспор" одержал победу со счетом 3:1.

Для Кравца этот забитый мяч стал cедьмым в 18 матчах за турецкий клуб в этом сезоне.

"Кайсериспор" после 30 туров занимает 14-е место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, набрав 31 очко.

УНИАН ранее сообщал о том, что футболист "Динамо" забил гол и заработал удаление в матче за турецкий клуб.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram