Футболист сборной Украины забил гол турецкому топ-клубу (видео)
09:24, 07 июля 2020Футбол
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Артем Кравец помог своей команде одержать победу.
Кравец помог Кайсериспору обыграть Бешикташ / фото twitter.com/kayserisporfk
Украинский нападающий Артем Кравец забил гол за "Кайсериспор" в матче 30-го тура чемпионата Турции против "Бешикташа".
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Форвард вышел на игру в стартовом составе, а на 86-й минуте в контратаке убежал от защитников один на один с вратарем и выиграл дуэль.
Это был последний гол в поединке, а "Кайсериспор" одержал победу со счетом 3:1.
Для Кравца этот забитый мяч стал cедьмым в 18 матчах за турецкий клуб в этом сезоне.
"Кайсериспор" после 30 туров занимает 14-е место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, набрав 31 очко.
УНИАН ранее сообщал о том, что футболист "Динамо" забил гол и заработал удаление в матче за турецкий клуб.
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