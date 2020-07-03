Реал одержал победу благодаря пенальти и ушел в отрыв от Барселоны (видео)

Мадридцы значительно укрепили свои позиции в чемпионской гонке.

В заключительном поединке 33-го тура испанской Ла Лиги "Реал" принимал "Хетафе".

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Команда Зинедина Зидана одержала победу со счетом 1:0.

Мадридцы владели преимуществом, но забить удалось только ближе к концовке встречи. Арбитр зафиксировал фол на Карвахале, а судья назначил пенальти - 11-метровый успешно реализовал капитан "Реала" Серхио Рамос.

Эта победа позволила "Реалу" набрать 74 очка и закрепиться на вершине турнирной таблицы, опережая "Барселону" на четыре очка.

"Реал" - "Хетафе" - 1:0

Гол: Рамос, 79 (пенальти)

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан (Милитан, 33), Рамос, Менди, Модрич (Вальверде, 63), Каземиро, Кроос, Иско (Родриго, 64), Бензема (М. Диас, 90+2), Винисиус (Асенсио, 63)

"Хетафе": Сория, Суарес (Хасон, 76), Даконам, Эчейта, Оливер, Ньом, Максимович, Тимор (Фажр, 84), Арамбарри (А. Родригес, 84), Кукурелья (Дуро, 69), Мата (Молина, 75)

Предупреждения: Карвахаль, Рамос, Модрич, Милитан, М. Диас - Тимор, Ньом, Суарес, Мата, Арамбарри

Видеообзор матча опубликовал YouTube-канал Ла Лиги.

УНИАН ранее сообщал о том, что в прошлом туре "Реал" в гостях обыграл "Эспаньол".

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