Два сильнейших клуба Испании встретятся в Мадриде.

10 апреля в Мадриде пройдет один из самых популярных матчей европейского футбола - "Реал" будет принимать "Барселону" в рамках 30-го тура чемпионата Испании.

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Реал - Барселона: где смотреть матч

Прямую трансляцию матча "Реал" - "Барселона" можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO по подписке.

Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

"Реал" - "Барселона": перед матчем

В турнирной таблице чемпионата Испании "Реал" после 29-ти матчей занимает третье место (63 очка), а "Барселона" набрала 65 очков в 29-и турах и идет второй.

"Барселона" в последних десяти матчах чемпионата Испании одержала 9 побед и расписала одну ничью (1:1 с "Кадисом").

"Реал" в последних десяти матчах чемпионата Испании одержал 7 побед, один раз проиграл "Леванте" и еще оформил две ничьи (с мадридским "Атлетико" и "Реалом Сосьедад"). Перед "Эль-Класико" команда Зинедина Зидана обыграла "Ливерпуль" в первом матче 1/4 Лиги чемпионов.

В матче первого круга победу праздновал "Реал" (3:1).

В рамках Ла Лиги "Реал" и "Барселона" встречались 181 раз: у мадридцев - 74 победы, у каталонцев - 72, еще 35 раз команды сыграли вничью.

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Автор: Антон Дударь