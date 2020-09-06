Представлен рейтинг 50 футболистов, которые завоевали больше всего трофеев в XXI веке.
Данный рейтинг составил портал Transfermarkt.
В топ-50 вошли один действующий и три бывших игрока "Шахтера".
На 16-м месте расположился хорват Дарио Срна, у которого в активе 29 трофеев.
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Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо выиграл в общей сложности 28 трофеев и занимает 19-е место.
26 трофеев и 23-е место - у вратаря Андрея Пятова.
Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий в двух клубах выиграл в общей сложности 24 турнира и занял в рейтинге 41-е место.
Самым титулованным футболистом этого века является бразилец Дани Алвес, который завоевал 41 трофей (большинство из них - в "Барселоне"). Сразу за ним идут Андрес Иньеста (39 трофеев), Лионель Месси (37) и Максвелл (37). Криштиану Роналду, у которого 33 трофея - на восьмом месте.
Топ-10 рейтинга
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