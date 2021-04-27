Первая битва двух грандов состоится на поле "Пари Сен-Жермен".

28 апреля в Париже пройдет первый матч полуфинальной стадии Лиги чемпионов между французским ПСЖ и английским "Манчестер Сити".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча ПСЖ - Манчестер Сити.

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ПСЖ - Манчестер Сити: где смотреть матч

В прямом эфире противостояние французского и английского клубов покажет телеканал "Футбол 2".

Также трансляция матча будет доступна на медиасервисе MEGOGO.

Начало матча - в 22.00.

ПСЖ - Манчестер Сити: перед матчем

На предыдущих стадиях плей-офф ПСЖ выбил из борьбы "Барселону" (4:1 и 1:1), а также прошел "Баварию" за счет выездных голов (3:2 и 0:1).

"Манчестер Сити" оставил за бортом турнира сперва "Боруссию" Менхенгладбах (2:0 и 2:0), а затем был сильнее "Боруссии" Дортмунд (2:1 и 2:1).

ПСЖ может выйти в финал Лиги чемпионов во второй раз в истории и второй раз подряд, а "Ман Сити" - впервые.

ПСЖ и "Ман Сити" ранее играли друг против друга три раза. На групповом этапе Кубка УЕФА в 2008 году команды завершили матч вничью (0:0), а в 1/4 финала ЛЧ 2015-2016 дальше по сумме двух встреч прошел "Сити" (2:2 и 1:0).

Перед полуфиналом ЛЧ "Ман Сити" выиграл Кубок английской лиги, победив "Тоттенхэм" в финале. А ПСЖ обыграл "Метц" со счетом 3:1.

Главным арбитром матча назначен немец Феликс Брых.

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Автор: Антон Дударь