Чемпионы Франции добились реванша у немцев за обидное поражение в прошлогоднем финале.

"Пари Сен-Жермен" ярко и громко отпраздновал успех в матче с "Баварией" в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Эмоции из раздевалки можно увидеть в видеоролике с официальной страницы клуба в Twitter.

К празднованию присоединился даже почетный президент парижан Нассер Аль-Хелаифи.

Триумфаторы танцевали и пели на столе. А герой первого матча Кейлор Навас, совершивший кучу сногсшибательных сейвов, попал под поцелуи Неймара и Паредеса.

ПСЖ не просто выбил "Баварию" из турнира, но и установил историческое достижение: парижане стали первым в истории клубом, который смог остановить в плей-офф действующего победителя Лиги чемпионов, после поражения от него в финале турнира.

Об этом сообщает Opta Sports.

То есть случился беспрецедентный случай: впервые в истории действующий чемпион уступил в плей-офф команде, которую он обыграл в финале годом ранее. Напомним, в финальном матче Лиги чемпионов 2020 года "Бавария" минимально одолела ПСЖ благодаря голу Кингсли Комана - 1:0.

Читайте такжеВыдающийся футбольный тренер покинет Баварию летом ради другой престижной работы

ПСЖ - "Бавария": итоги матча

Лучшим игроком матча по версии WhoScored.com стал защитник "Баварии" Люка Эрнандес (оценка 8,1).

"Бавария" не проигрывает в выездных поединках Лиги чемпионов уже 18 матчей подряд.

Давид Алаба провел за "Баварию" свой 425-й матч. Таким образом, он повторил рекорд Франка Рибери по наибольшему количеству поединков в футболке "Рекордмейстеров" среди легионеров.

Эрик Чупо-Мотинг забил за "Баварию" в ЛЧ два гола. Это на один больше, чем он забил за 10 матчей в составе своего бывшего клуба - ПСЖ.

ПСЖ в 1/2 Лиги чемпионов сыграет с победителем пары "Манчестер Сити" - "Боруссия" (Дортмунд).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем