"Пари Сен-Жермен" ярко и громко отпраздновал успех в матче с "Баварией" в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Эмоции из раздевалки можно увидеть в видеоролике с официальной страницы клуба в Twitter.
К празднованию присоединился даже почетный президент парижан Нассер Аль-Хелаифи.
Hey, vous savez quoi ?— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 13, 2021
ON EST EN DEMIES 🎉#𝐏𝐒𝐆𝐅𝐂𝐁 | 🏆 #UCLpic.twitter.com/338UGuvnr4
Триумфаторы танцевали и пели на столе. А герой первого матча Кейлор Навас, совершивший кучу сногсшибательных сейвов, попал под поцелуи Неймара и Паредеса.
ПСЖ не просто выбил "Баварию" из турнира, но и установил историческое достижение: парижане стали первым в истории клубом, который смог остановить в плей-офф действующего победителя Лиги чемпионов, после поражения от него в финале турнира.
Об этом сообщает Opta Sports.
То есть случился беспрецедентный случай: впервые в истории действующий чемпион уступил в плей-офф команде, которую он обыграл в финале годом ранее. Напомним, в финальном матче Лиги чемпионов 2020 года "Бавария" минимально одолела ПСЖ благодаря голу Кингсли Комана - 1:0.
Читайте такжеВыдающийся футбольный тренер покинет Баварию летом ради другой престижной работы
ПСЖ - "Бавария": итоги матча
- Лучшим игроком матча по версии WhoScored.com стал защитник "Баварии" Люка Эрнандес (оценка 8,1).
- "Бавария" не проигрывает в выездных поединках Лиги чемпионов уже 18 матчей подряд.
- Давид Алаба провел за "Баварию" свой 425-й матч. Таким образом, он повторил рекорд Франка Рибери по наибольшему количеству поединков в футболке "Рекордмейстеров" среди легионеров.
- Эрик Чупо-Мотинг забил за "Баварию" в ЛЧ два гола. Это на один больше, чем он забил за 10 матчей в составе своего бывшего клуба - ПСЖ.
- ПСЖ в 1/2 Лиги чемпионов сыграет с победителем пары "Манчестер Сити" - "Боруссия" (Дортмунд).
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram