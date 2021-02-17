17 февраля в Португалии пройдет первый матч 1/8 Лиги чемпионов, в котором померятся силами "Порту" и "Ювентус". Команды сыграют на поле стадиона "Эштадиу ду Драгау".
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Порту" - "Ювентус".
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1/8 Лиги чемпионов, плей-офф
Порту - Ювентус
"Ювентус" с 15 очками вышел в плей-офф с первого места в своей группе, опередив "Динамо" Киев, "Ференцварош" и каталонскую "Барселону" по личным встречам. В свою очередь "Порту" набрал 13 очков в непростой группе с "Марселем", "Манчестер Сити" и "Олимпиакосом" и занял второе место.
Команды уже пересекались в плей-офф Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Это было в 2017 году. Тогда общий счет по итогам двух матчей был 3:0 в пользу "Ювентуса".
Перед стартом в плей-офф Лиги чемпионов "Ювентус" в чемпионате Италии проиграл "Наполи" со счетом 1:0, а "Порту" последние 4 матча чемпионата Португалии сыграл вничью.
Онлайн-трансляция матча
Экс-форвард "Реала" и "Челси", а ныне звезда "Ювентуса" Альваро Мората на этом турнире забил уже 6 голов. Это лучший показатель. Кроме него, по 6 голов также имеют Неймар (ПСЖ), Эрлинг Холланд ("Боруссия" Дортмунд) и Маркус Решфорд ("Манчестер Юнайтед"). У Криштиану Роналду всего 4 гола на данный момент.
В первом матче против "Порту" Пауло Дибала, Хуан Куадрадо и Лео Бонуччи точно не сыграют, поскольку они в лазарете у туринцев.
Тренер "Ювентуса" Андреа Пирло в преддверии матча:
"Это будет непростой матч. Наш соперник очень хорошо защищается. "Порту" играет в стиле "Атлетико". Нам нужно терпение, чтобы сдержать натиск этих игроков. Лига чемпионов - это особое соревнование. Нужно быть сильными морально и физически. Конечно, мы хотим добиться победы".
Обслуживать матч будет испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дель Серро.
Обе команды по два раза побеждали в Лиге чемпионов. К тому же за последние 5 лет туринцы дважды достигали финала, но оба раза уступали в нем испанским грандам.
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