Один из лучших нападающих мира, лидер лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг заболел малярией.
Об этом сам игрок сообщил в своем Instagram.
Экс-звезду дортмундской "Боруссии" госпитализировали, но, по его словам, ему уже лучше. Футболист заразился недугом во время визита на свою родину - Габон. 31-летний нападающий приехал сыграть за свою национальную команду в отборочных матчах к Кубку африканских наций. Сроки восстановления пока не сообщаются.
В текущем сезоне АПЛ бомбардир сыграл 25 матчей, забил 9 голов и еще отметился одним ассистом на партнера.
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