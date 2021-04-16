Один из лучших форвардов АПЛ подхватил опасную болезнь во время пребывания в своей сборной.

Один из лучших нападающих мира, лидер лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг заболел малярией.

Об этом сам игрок сообщил в своем Instagram.

Экс-звезду дортмундской "Боруссии" госпитализировали, но, по его словам, ему уже лучше. Футболист заразился недугом во время визита на свою родину - Габон. 31-летний нападающий приехал сыграть за свою национальную команду в отборочных матчах к Кубку африканских наций. Сроки восстановления пока не сообщаются.

В текущем сезоне АПЛ бомбардир сыграл 25 матчей, забил 9 голов и еще отметился одним ассистом на партнера.

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Автор: Будрин Артем