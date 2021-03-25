Отбор на ЧМ-2022: результаты всех матчей 25 марта

Златан Ибрагимович отдал ассист после возвращения в сборную, Испания не смогла обыграть Грецию.

25 марта еще ряд национальных команд стартовал в квалификации на чемпионат мира-2022. Результаты матчей Группа В Швеция - Грузия - 1:0 Испания - Греция - 1:1 Читайте такжеСборная Украины отобрала очки у Франции в стартовом матче отбора на ЧМ-2022 Группа С Болгария - Швейцария - 1:3 Италия - Северная Ирландия - 2:0 Группа F Израиль - Дания - 0:2 Молдова - Фарерские острова - 1:1 Шотландия - Австрия - 2:2 Группа I Андорра - Албания - 0:1 Венгрия - Польша - 3:3 Англия - Сан-Марино - 5:0 Группа J Лихтенштейн - Армения - 0:1 Румыния - Северная Македония - 3:2 Германия - Исландия - 3:0 Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать Жеребьевка квалификации ЧМ-2022 состоялась 7 декабря 2020 года. По ее итогам сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.

Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.

От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основании рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).

Хозяин ЧМ-2022 Катар был приглашен УЕФА, чтобы сыграть в европейской квалификации для подготовки к турниру. Однако результаты матчей группы А с участием катарской сборной не учитываются.

Квалификация ЧМ-2022: результаты 1-го тура 24 марта.

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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