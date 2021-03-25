25 марта еще ряд национальных команд стартовал в квалификации на чемпионат мира-2022.
Результаты матчей
Группа В
Швеция - Грузия - 1:0
Испания - Греция - 1:1
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Группа С
Болгария - Швейцария - 1:3
Италия - Северная Ирландия - 2:0
Группа F
Израиль - Дания - 0:2
Молдова - Фарерские острова - 1:1
Шотландия - Австрия - 2:2
Группа I
Андорра - Албания - 0:1
Венгрия - Польша - 3:3
Англия - Сан-Марино - 5:0
Группа J
Лихтенштейн - Армения - 0:1
Румыния - Северная Македония - 3:2
Германия - Исландия - 3:0
Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать
- Жеребьевка квалификации ЧМ-2022 состоялась 7 декабря 2020 года. По ее итогам сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.
- Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.
- От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основании рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).
- Хозяин ЧМ-2022 Катар был приглашен УЕФА, чтобы сыграть в европейской квалификации для подготовки к турниру. Однако результаты матчей группы А с участием катарской сборной не учитываются.
- Квалификация ЧМ-2022: результаты 1-го тура 24 марта.
- ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
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