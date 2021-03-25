Златан Ибрагимович сыграл за Швецию впервые с 2016 года / фото REUTERS

25 марта еще ряд национальных команд стартовал в квалификации на чемпионат мира-2022.

Результаты матчей

Группа В

Швеция - Грузия - 1:0

Испания - Греция - 1:1

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Группа С

Болгария - Швейцария - 1:3

Италия - Северная Ирландия - 2:0

Группа F

Израиль - Дания - 0:2

Молдова - Фарерские острова - 1:1

Шотландия - Австрия - 2:2

Группа I

Андорра - Албания - 0:1

Венгрия - Польша - 3:3

Англия - Сан-Марино - 5:0

Группа J

Лихтенштейн - Армения - 0:1

Румыния - Северная Македония - 3:2

Германия - Исландия - 3:0

Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать

  • Жеребьевка квалификации ЧМ-2022 состоялась 7 декабря 2020 года. По ее итогам сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.
  • Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.
  • От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основании рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).
  • Хозяин ЧМ-2022 Катар был приглашен УЕФА, чтобы сыграть в европейской квалификации для подготовки к турниру. Однако результаты матчей группы А с участием катарской сборной не учитываются. 
  • Квалификация ЧМ-2022: результаты 1-го тура 24 марта.
  • ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря. 

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Автор: Антон Дударь