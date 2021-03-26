Стадион "Аль Бейт" в Катаре, который будет принимать матчи мундиаля / фото REUTERS

27 и 28 марта пройдет второй игровой день европейской квалификации чемпионата мира-2022.

Сборная Украины во втором туре будет играть против сборной Финляндии.

Расписание матчей 1-го тура

27 марта

Группа A

21.45. Сербия - Португалия

21.45. Ирландия - Люксембург

19.00. Катар - Азербайджан - вне квалификации

Группа E

21.45. Чехия - Бельгия

19.00. Беларусь - Эстония

Группа G

19.00. Нидерланды - Латвия

16.00. Черногория - Гибралтар

19.00. Норвегия - Турция

Группа Н

16.00. Россия - Словения

21.45. Словакия - Мальта

19.00. Хорватия - Кипр

28 марта

Группа В

19.00. Грузия - Испания

21.45. Косово - Швеция

Группа С

21.45. Болгария - Италия

21.45. Швейцария - Литва

Группа F

19.00. Дания - Молдова 

21.45. Израиль - Шотландия

21.45. Австрия - Фарерские острова

Группа I

19.00. Албания - Англия

21.45. Сан-Марино - Венгрия 

21.45. Польша - Андорра 

Группа J

19.00. Армения - Исландия

21.45. Македония - Лихтенштейн

21.45. Румыния - Германия 

Группа D

16.00. Казахстан - Франция

21.45. Украина - Финляндия

Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать

  • Жеребьевка квалификации ЧМ-2022 состоялось 7 декабря 2020 года. По его итогам сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.
  • Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.
  • От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).
  • Хозяин ЧМ-2022 Катар был приглашен УЕФА, чтобы сыграть в европейской квалификации для подготовки к турниру. Однако результаты матчей группы А с участием катарской сборной учитываться не будут. Все" домашние " игры Катар проведет в Европе.
  • ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря. 

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Автор: Будрин Артем