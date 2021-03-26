27 и 28 марта пройдет второй игровой день европейской квалификации чемпионата мира-2022.
Сборная Украины во втором туре будет играть против сборной Финляндии.
Расписание матчей 1-го тура
27 марта
Группа A
21.45. Сербия - Португалия
21.45. Ирландия - Люксембург
19.00. Катар - Азербайджан - вне квалификации
Группа E
21.45. Чехия - Бельгия
19.00. Беларусь - Эстония
Группа G
19.00. Нидерланды - Латвия
16.00. Черногория - Гибралтар
19.00. Норвегия - Турция
Группа Н
16.00. Россия - Словения
21.45. Словакия - Мальта
19.00. Хорватия - Кипр
28 марта
Группа В
19.00. Грузия - Испания
21.45. Косово - Швеция
Группа С
21.45. Болгария - Италия
21.45. Швейцария - Литва
Группа F
19.00. Дания - Молдова
21.45. Израиль - Шотландия
21.45. Австрия - Фарерские острова
Группа I
19.00. Албания - Англия
21.45. Сан-Марино - Венгрия
21.45. Польша - Андорра
Группа J
19.00. Армения - Исландия
21.45. Македония - Лихтенштейн
21.45. Румыния - Германия
Группа D
16.00. Казахстан - Франция
21.45. Украина - Финляндия
Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать
- Жеребьевка квалификации ЧМ-2022 состоялось 7 декабря 2020 года. По его итогам сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.
- Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.
- От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).
- Хозяин ЧМ-2022 Катар был приглашен УЕФА, чтобы сыграть в европейской квалификации для подготовки к турниру. Однако результаты матчей группы А с участием катарской сборной учитываться не будут. Все" домашние " игры Катар проведет в Европе.
- ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram