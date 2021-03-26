Европейская квалификация ЧМ-2022: расписание матчей 2-го тура

Европейские сборные продолжают бороться за возможность поехать на чемпионат мира.

27 и 28 марта пройдет второй игровой день европейской квалификации чемпионата мира-2022. Сборная Украины во втором туре будет играть против сборной Финляндии. Расписание матчей 1-го тура 27 марта Группа A 21.45. Сербия - Португалия 21.45. Ирландия - Люксембург 19.00. Катар - Азербайджан - вне квалификации Группа E 21.45. Чехия - Бельгия 19.00. Беларусь - Эстония Группа G 19.00. Нидерланды - Латвия 16.00. Черногория - Гибралтар 19.00. Норвегия - Турция Группа Н 16.00. Россия - Словения 21.45. Словакия - Мальта 19.00. Хорватия - Кипр 28 марта Группа В 19.00. Грузия - Испания 21.45. Косово - Швеция Группа С 21.45. Болгария - Италия 21.45. Швейцария - Литва Группа F 19.00. Дания - Молдова 21.45. Израиль - Шотландия 21.45. Австрия - Фарерские острова Группа I 19.00. Албания - Англия 21.45. Сан-Марино - Венгрия 21.45. Польша - Андорра Группа J 19.00. Армения - Исландия 21.45. Македония - Лихтенштейн 21.45. Румыния - Германия Группа D 16.00. Казахстан - Франция 21.45. Украина - Финляндия Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать Жеребьевка квалификации ЧМ-2022 состоялось 7 декабря 2020 года. По его итогам сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.

Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.

От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).

Хозяин ЧМ-2022 Катар был приглашен УЕФА, чтобы сыграть в европейской квалификации для подготовки к турниру. Однако результаты матчей группы А с участием катарской сборной учитываться не будут. Все" домашние " игры Катар проведет в Европе.

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Будрин Артем

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