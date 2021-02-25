Игорь Климовский покинул свой пост.

Донецкий "Олимпик" объявил о том, что Игорь Климовский покинул пост главного тренера команды.

Об этом сообщается на официальном сайте "Олимпика".

Отмечается, что данное решение было принято по итогам беседы тренера и президента клуба Владислава Гельзина после матча против "Днепра-1".

Новым главным тренером "Олимпика" станет экс-капитан киевского "Динамо" Юрий Калитвинцев. Об этом Гельзин сообщил в комментарии Footboom.com.

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"Юрий Калитвинцев сегодня будет представлен команде в качестве нового наставника. Он заключит с "Олимпиком" контракт до конца следующего сезона, то есть на полтора года", - сказал Гельзин.

Климовский возглавлял "Олимпик" уже в третий раз в карьере - с июля 2020 года он был главным тренером без приставки "исполняющий обязанности".

Последним местом работы Калитвинцева было московское "Динамо", которое он возглавлял с 2016 по 2017 годы.

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После 14 матчей "Олимпик" занимает восьмое место в таблице УПЛ, набрав 17 очков.

Во втором туре команда стартовала с двух поражений: 1:3 против "Динамо" и 0:2 против "Днепра-1".

Из Кубка Украины "Олимпик" сенсационно вылетел в 1/16 финала.

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Автор: Антон Дударь