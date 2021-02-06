Экс-защитник "Шахтера" Олег Данченко продолжит карьеру в Греции.

Защитник Олег Данченко заявил, что надеется получить вызов в сборную Украины после своего перехода из российского "Рубина" в греческий АЕК.

Данченко цитирует сайт телеканалов "Футбол 1,2,3".

"Переход в АЕК - это шаг вперед в моей карьере. Буду стараться оправдать доверие греческого клуба. Это большой шанс попасть в сборную страны. Были и другие варианты, но выбрал АЕК потому, что клуб с большой историей, с прекрасными болельщиками и еще раз повторюсь, что это шанс закрепиться в команде и попасть в сборную. Это было главное при выборе нового клуба", - сказал Данченко.

Читайте также"Очередной кормилец" : в сети раскритиковали известного украинского футболиста, перешедшего в российский клуб"Хорошо, что в команде есть Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов, они мне помогают. Я стараюсь как можно быстрее адаптироваться и начать играть на высоком уровне. Буду стараться, чтобы получить вызов в сборную Украины", - добавил футболист.

Олег Данченко: карьера

26-летний Данченко выступал за "Динамо" (Хмельницкий), "Черноморец" и "Шахтер", из которого дважды уходил в аренду в российские клубы: "Анжи" (в сезоне 2017-2018) и "Енисей" (в 2019 году).

В июне 2019 года Данченко подписал полноценный контракт с казанским "Рубином". Он провел за команду 19 матчей, после чего летом 2020 года на правах аренды перешел в "Уфу". Зимой "Уфа" хотела продлить аренду украинца, но он предпочел перейти в АЕК.

В 2019 году Данченко объяснил свой трансфер в "Рубин", выразив мнение, что "Россия и Украина помирятся". Также он сказал, что при переезде в Россию его "не особо интересовало" общественное мнение.

Осенью 2018 года Данченко вызывался в сборную Украины, но не дебютировал за команду. После переезда в Россию он перестал получать вызовы в национальную команду.

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Автор: Антон Дударь