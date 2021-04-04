Биксант Лизаразю считает, что Неймар недостаточно дисциплинирован.

Легендарный французский экс-защитник, чемпион мира и победитель Лиги чемпионов Биксант Лизаразю раскритиковал поведение звезды ПСЖ Неймара.

Как передает sports.fr, Лизаразю обрушился с критикой на бразильца после того, как он был удален в матче против "Лилля" (0:1). Неймар толкнул соперника при попытке ввести мяч из аута и получил второй "горчичник".

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"Как только все складывается не в его пользу, как только его команде приходится защищаться, он становиться агрессивным. Он вернулся после двух месяцев восстановления от травмы, через три дня матч Лиги чемпионов. Нужно быть спокойным, но у Неймара этого нет. Он не уважает ни соперников, ни партнеров по команде, у него нет дисциплины", - сказал Лизаразю.

Отметим, что для Неймара это удаление стало уже четвертым в карьере в чемпионате Франции.

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Автор: Антон Дударь