Миралем Пьянич будет играть за каталонцев под восьмым номером.

"Барселона" официально представила новичка команды - боснийского полузащитника Миралема Пьянича.

30-летний футболист будет выступать за каталонцев под восьмым номером.

Босниец посетил стадион "Барсы" "Камп Ноу", а также пожонглировал мячом и пообщался с журналистами.

Трансфер Пьянича в "Барселону": главное

"Барселона" подписала футболиста "Ювентуса" еще в июне за 60 миллионов евро плюс 5 миллионов в качестве бонусов.

Боснийский хавбек подписал контракт до 2024 года с суммой отступных 400 миллионов евро.

В обратном направлении отправился бразильский полузащитник Артур, за которого "Юве" заплатил каталонцам 72 миллиона евро. Также 10 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

После оформления сделки Артур покинул "Барселону" и отказался доигрывать сезон за каталонскую команду.

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Перевод: Данил Слесь