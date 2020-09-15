Пьянич присоединился к Барселоне / фото twitter.com/FCBarcelona

30-летний футболист будет выступать за каталонцев под восьмым номером.

Босниец посетил стадион "Барсы" "Камп Ноу", а также пожонглировал мячом и пообщался с журналистами.

фото twitter.com/FCBarcelona

Трансфер Пьянича в "Барселону": главное

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Данил Слесь