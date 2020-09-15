Пьянич присоединился к Барселоне / фото twitter.com/FCBarcelona
"Барселона" официально представила новичка команды - боснийского полузащитника Миралема Пьянича.
30-летний футболист будет выступать за каталонцев под восьмым номером.
Босниец посетил стадион "Барсы" "Камп Ноу", а также пожонглировал мячом и пообщался с журналистами.
фото twitter.com/FCBarcelona
👌🔝— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 15, 2020
💙❤️ #PjanicCulerpic.twitter.com/qC6KQMGjQU
Трансфер Пьянича в "Барселону": главное
- "Барселона" подписала футболиста "Ювентуса" еще в июне за 60 миллионов евро плюс 5 миллионов в качестве бонусов.
- Боснийский хавбек подписал контракт до 2024 года с суммой отступных 400 миллионов евро.
- В обратном направлении отправился бразильский полузащитник Артур, за которого "Юве" заплатил каталонцам 72 миллиона евро. Также 10 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.
- После оформления сделки Артур покинул "Барселону" и отказался доигрывать сезон за каталонскую команду.
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