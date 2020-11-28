Украинский нападающий продолжит карьеру в другой команде.

Экс-форвард сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Милевский провел последний матч в составе "Динамо-Брест" и отличился голом.

Читайте такжеКлуб известного украинского тренера выиграл чемпионат Беларуси по футболу

На 67-й минуте поединка последнего тура чемпионата Беларуси против "Немана" нападающий забил гол ударом головой. Команда украинца в итоге победила со счетом 3:1.

После окончания поединка в эфире телеканала "Беларусь 5" Милевский сообщил, что это был его последний матч за брестский клуб. При этом свои дальнейшие планы он не уточнил.

"Динамо-Брест" завершило сезон на четвертом месте в турнирной таблице и не смогло защитить титул.

Артем Милевский: карьера после "Динамо" Киев

Милевский покинул киевское "Динамо" в сентябре 2013 года. После этого он выступал за "Газиантепспор", "Хайдук", "Сплит", "Конкордию", "Тосно", "Кишварду" и брестское "Динамо".

В составе "Динамо-Брест" Милевский стал чемпионом Беларуси в 2019 году, обладателем Кубка Беларуси-2018 и трижды - Суперкубка Беларуси.

В уходящем сезоне на счету 35-летнего форварда 6 голов и 5 результативных передач за брестское "Динамо" в 35 матчах во всех турнирах.

Ранее агент Милевского подтвердил, что форвард может вернуться в УПЛ.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Данил Слесь