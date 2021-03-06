Все решил единственный гол с пенальти.

В рамках 17-го тура УПЛ "Мариуполь" и "Ворскла" встречались в Полтаве. Матч завершился победой 0:1 команды Юрия Максимова.

В первом тайме Владислав Кулач точно реализовал пенальти. Этот гол стал первым и последним в матче. Таким образом, нападающий сократил расстояние в гонке бомбардиров до первого места. Этот мяч стал 9-м для Владислава и это всего на один меньше, чем у лидера списка Виктора Цыганкова.

"Мариуполь" получил два удаления за игру. На 34-й минуте грубо нарушил правила Алексей Быков, а на 79-й Вячеслав Танковский получил второй "горчичник" и тоже покинул поле.

Украинская Премьер-лига. 17-й тур

"Мариуполь" - "Ворскла" 0:1

Гол: Кулач, 35 (пенальти)

"Мариуполь": Гальчук, Кирюханцев, Сагуткин, Быков, Стасюк (Драмбаев, 61), Чех (Мампаси, 38), Танковский, Мишнев, Очеретько (Бондаренко, 61), Сикан (Кулаков, 41), Кащук (Горбунов, 61)

"Ворскла": Ризнык, Чеснаков, Яворский, Альюн, Пердута, Пуцлин, Скляр (Челядин, 46), Тилль, Кане, Степанюк (Цитаишвили, 67, Де Ноойер, 84), Кулач (Луизао, 79)

Удаление: Быков, 34, Танковский, 78 (вторая желтая)

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Украинская Премьер-лига: 17-й тур

После 16 туров в УПЛ лидирует "Динамо" (37 очков), которое на 4 пункта опережает "Шахтер".

Аутсайдерами турнира являются "Ингулец" и "Львов", у которых по 12 очков.

В погоне бомбардиров лидирует полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, на счету которого 10 голов.

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Автор: Будрин Артем