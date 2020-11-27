Церемонию прощания с легендой футбола Диего Марадоной, которая проходила в президентском дворце в Буэнос-Айресе, пришлось прервать досрочно из-за массовых беспорядков.
Об этом сообщает infobae.com.
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Волнения начались после того, как полиция закрыла главный вход во дворец за два часа до окончания церемонии.
Люди стали бросать в полицейских камни и различные предметы, а также взбираться на ограду и пытаться прорваться в резиденцию.
Полиции пришлось применить резиновые пули, слезоточивый газ и водометы.
В целях безопасности гроб с телом Марадоны сначала был перенесен в другое помещение, а потом церемония была завершена досрочно.
Así fueron los incidentes en la puerta de la Casa Rosada https://t.co/d6AWOzG2lppic.twitter.com/cXySRq6CMk— infobae (@infobae) November 26, 2020
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