Прощание с легендарным футболистом переросло в массовые столкновения.

Церемонию прощания с легендой футбола Диего Марадоной, которая проходила в президентском дворце в Буэнос-Айресе, пришлось прервать досрочно из-за массовых беспорядков.

Об этом сообщает infobae.com.

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Волнения начались после того, как полиция закрыла главный вход во дворец за два часа до окончания церемонии.

Люди стали бросать в полицейских камни и различные предметы, а также взбираться на ограду и пытаться прорваться в резиденцию.

Полиции пришлось применить резиновые пули, слезоточивый газ и водометы.

В целях безопасности гроб с телом Марадоны сначала был перенесен в другое помещение, а потом церемония была завершена досрочно.

Así fueron los incidentes en la puerta de la Casa Rosada https://t.co/d6AWOzG2lppic.twitter.com/cXySRq6CMk — infobae (@infobae) November 26, 2020

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Автор: Антон Дударь