Челси прошел Манчестер Юнайтед на пути в финал Кубка Англии (видео)

В финале турнира состоится лондонское дерби.

"Челси" стал вторым финалистом Кубка Англии. В полуфинале лондонцы обыграли "Манчестер Юнайтед".

"Челси" превосходил соперника по ходу встречи и добился уверенной победы. "МЮ" лишь в концовке смог уйти от разгрома.

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В финале Кубка Англии "Челси" встретится с "Арсеналом".

"Манчестер Юнайтед" - "Челси" - 1:3

Голы: Бруну Фернандеш, 85 (пенальти) - Жиру, 45+11, Маунт, 47, Магуайр (автогол), 74

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака (Фосу-Менса, 79), Байи (Мартиаль, 45+1), Магуайр, Линделеф, Уильямс, Матич, Фред (Погба, 56), Бруну Фернандеш, Джеймс (Гринвуд, 56), Рашфорд (Игало, 78).

"Челси": Кабальеро, Рис Джеймс, Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Алонсо, Жоржиньо, Ковачич (Лофтус-Чик, 86), Виллиан (Хадсон-Одои, 80), Жиру (Абрахам, 80), Маунт (Педро, 90+1)

Обзор матча опубликовал канал The Emirates FA Cup на YouTube.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что главный тренер "Ман Сити" Пеп Гвардиола во время матча Кубка Англии пообщался с пустым креслом.

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