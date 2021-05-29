Игроки сборной Украины поделились своими прогнозами и рассказали, кому будут симпатизировать в финале Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 29 мая.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити - Челси.
Видео появилось на YouTube-канале Do Best!
Руслан Малиновский: "Буду болеть за хороший футбол. Две хорошие команды, Саня играет... Желаю ему удачи сегодня. Ожидаю интересный футбол. Я надеюсь, что Зинченко будет играть, будем держать кулаки за него. Счет? Думаю, ничья в основное время".
Марлос: "Я думаю, "Манчестер Сити". Зина будет чемпионом. У Зины - ассист".
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Роман Яремчук: "Сити" со счетом 2:1. Будет ли у Зины результативное действие? Та не, куда. Думаю, он будет играть и выиграет. Забьют Гюндоган, Марез и Маунт".
Андрей Лунин: "За Зину или за Шеву? Давай не буду выбирать. Думаю, в основное время будет ничья - 1:1".
Также своими прогнозами поделились Денис Попов, Эдуард Соболь, Андрей Ярмоленко, Георгий Бущан, Виталий Миколенко и Евгений Макаренко.
А ассистент главного тренера сборной Александр Шовковский, как и большинство игроков, поставил на счет 2:1, а также пожелал Зинченко забить второй мяч "Сити".
Манчестер Сити - Челси: перед матчем
- Поединок команд на стадионе в Порту состоится с болельщиками на трибунах. Начало встречи - в 22.00.
- "Манчестер Сити" впервые в истории сыграет в финале Лиги чемпионов. "Челси" дважды играл в финалах ЛЧ до этого: в 2008-м году "аристократы" уступили в серии пенальти "Манчестер Юнайтед", а в 2012-м году одолели по пенальти "Баварию".
- Тьяго Силва и Томас Тухель второй год подряд сыграют в финале Лиги чемпионов. В прошлом году они вместе с ПСЖ в финале уступили "Баварии". Тухель стал первым тренером в истории, который вышел в финал ЛЧ два года подряд с разными клубами.
- Все три случая, когда "Челси" выходил в финал ЛЧ, объединены интересным фактом: в этот сезон клуб непременно менял тренера.
- Между собой в текущем сезоне "Ман Сити" и "Челси" встречались три раза. В рамках АПЛ команды обменялись выездными победами, а вот в полуфинале Кубка Англии лондонцы одолели манкунианцев.
- Решающий поединок между "Челси" и "Ман Сити" обслужит испанский рефери Антонио Матеу Лаос.
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