Большинство игроков сборной поставили на победу "Ман Сити" со счетом 2:1.

Игроки сборной Украины поделились своими прогнозами и рассказали, кому будут симпатизировать в финале Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 29 мая.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити - Челси.

Видео появилось на YouTube-канале Do Best!

Руслан Малиновский: "Буду болеть за хороший футбол. Две хорошие команды, Саня играет... Желаю ему удачи сегодня. Ожидаю интересный футбол. Я надеюсь, что Зинченко будет играть, будем держать кулаки за него. Счет? Думаю, ничья в основное время".

Марлос: "Я думаю, "Манчестер Сити". Зина будет чемпионом. У Зины - ассист".

Читайте такжеИзвестный украинский тренер рассказал, кому будет симпатизировать в финале Лиги чемпионов

Роман Яремчук: "Сити" со счетом 2:1. Будет ли у Зины результативное действие? Та не, куда. Думаю, он будет играть и выиграет. Забьют Гюндоган, Марез и Маунт".

Андрей Лунин: "За Зину или за Шеву? Давай не буду выбирать. Думаю, в основное время будет ничья - 1:1".

Также своими прогнозами поделились Денис Попов, Эдуард Соболь, Андрей Ярмоленко, Георгий Бущан, Виталий Миколенко и Евгений Макаренко.

А ассистент главного тренера сборной Александр Шовковский, как и большинство игроков, поставил на счет 2:1, а также пожелал Зинченко забить второй мяч "Сити".

Манчестер Сити - Челси: перед матчем

Поединок команд на стадионе в Порту состоится с болельщиками на трибунах. Начало встречи - в 22.00.

"Манчестер Сити" впервые в истории сыграет в финале Лиги чемпионов. "Челси" дважды играл в финалах ЛЧ до этого: в 2008-м году "аристократы" уступили в серии пенальти "Манчестер Юнайтед", а в 2012-м году одолели по пенальти "Баварию".

Тьяго Силва и Томас Тухель второй год подряд сыграют в финале Лиги чемпионов. В прошлом году они вместе с ПСЖ в финале уступили "Баварии". Тухель стал первым тренером в истории, который вышел в финал ЛЧ два года подряд с разными клубами.

Все три случая, когда "Челси" выходил в финал ЛЧ, объединены интересным фактом: в этот сезон клуб непременно менял тренера.

Между собой в текущем сезоне "Ман Сити" и "Челси" встречались три раза. В рамках АПЛ команды обменялись выездными победами, а вот в полуфинале Кубка Англии лондонцы одолели манкунианцев.

Решающий поединок между "Челси" и "Ман Сити" обслужит испанский рефери Антонио Матеу Лаос.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь