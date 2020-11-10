Максим Малышев почти не играл в последние годы.

Полузащитник "Шахтера" Максим Малышев близок к тому, чтобы завершить карьеру в 27 лет из-за череды травм.

Об этом сообщает шоу "ТаТоТаке" на YouTube.

Как сообщил ведущий программы Андрей Сенькив, динамика восстановления Малышева после очередной травмы оставляет желать лучшего.

"Скорее всего, он вообще завершит карьеру и больше никогда не выйдет на поле в профессиональном статусе", - подчеркнул ведущий.

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"Его колени не выдерживают нагрузок профессионального футбола. Последний год он занимается исключительно по индивидуальной программе, ни разу за год он не тренировался в общей группе", - отметил Сенькив.

За последние четыре сезона Малышев лишь четыре раза выходил на поле в УПЛ, в последний раз - 3 апреля 2019 года. В июне 2019-го он вновь получил серьезную травму.

Малышев является воспитанником "Шахтера". На его счету 77 матчей и 7 голов за "горняков". Также он выступал на правах аренды за "Зарю". В составе сборной Украины хавбек провел 3 матча.

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Автор: Антон Дударь