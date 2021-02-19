По словам Тараса Степаненко, "Шахтер" расслабился после первого забитого гола.

Полузащитник и капитан "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал выездную победу в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Маккаби".

Слова Степаненко приводит официальный сайт "Шахтера".

Читайте также"Еще ничего не выиграли": тренер Шахтера Каштру подвел итоги матча против Маккаби"Во втором тайме команда соперников большими силами пошла вперед, хотела забить, создавала моменты, и мы где-то остановились. Даже не знаю, в чем причина, ведь счет не позволял этого делать. Понятно, что ошибки были, и нужно работать над их исправлением. Это был только второй наш официальный матч в году, и, возможно, мы еще не в оптимальном игровом тонусе", - сказал полузащитник.

Он подчеркнул, что команда не должна была расслабляться после забитого мяча:

"Понравилось, как в первом тайме мы минут 25–30 контролировали мяч, вступали сразу в прессинг и отбор, не давали игрокам "Маккаби" выйти в атаку. По-моему, у них только угловые были, которые таили опасность у наших ворот. А так, в принципе, мы все контролировали. Вот когда забили гол, стали останавливаться, действовать более вальяжно, а ведь расслабляться никак нельзя".

"Есть еще ответный матч, и нужно быть максимально сконцентрированными и готовиться. Мы сыграли только первый тайм и никуда еще не прошли, работаем дальше", - подытожил Степаненко.

"Маккаби" - "Шахтер": итоги матча

"Шахтер" обыграл "Маккаби" со счетом 2:0 благодаря голам Алана Патрика и Тете.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored стал Николай Матвиенко (оценка - 8,2).

Алан Патрик во второй раз подряд забил первый гол "Шахтера" в году. В 2020-м он отличился в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики".

"Шахтер" впервые с сезона 2016-2017 победил в еврокубках в гостях с разницей в два мяча.

Ответная встреча команд состоится 25 февраля.

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Автор: Антон Дударь