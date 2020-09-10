Андрей Лунин во время тренировки Реала / фото twitter.com/realmadrid
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин показал, как готовится к сезону в составе мадридского "Реала".
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В Instagram Лунин опубликовал видео трех своих эффектных сэйвов на тренировке команды - после ударов как с дальней дистанции, так и с довольно близкого расстояния.
"За работой", - коротко подписал свое видео Лунин.
Ожидается, что в сезоне 2020-2021 Лунин станет резервным голкипером "Реала" - украинец будет подменять Тибо Куртуа.
Андрей Лунин: карьера в Испании
- Украинский вратарь перешел в "Реал" из луганской "Зари" летом 2018 года, но сразу шанса в первой команде мадридцев не получил.
- Лунин провел один сезон в аренде в "Леганесе", а затем полсезона в аренде в "Вальядолиде". В обоих клубах он был резервным голкипером и получал мало возможностей проявить себя.
- В январе украинец на правах аренды перешел в "Овьедо", где стал основным вратарем. Украинский голкипер провел за клуб из Сегунды 20 матчей, в шести из них сумев сохранить свои ворота сухими. Также он отразил три пенальти.
- В начале сентября "Реал" официально сообщил, что Лунин начнет новый сезон в составе "сливочных".
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