Звездный нападающий объявил, что остается в "Барселоне" и объяснил, почему.

Шестикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси заявил, что останется в "Барселоне".

Об этом Месси сказал в интервью Goal.com.

"Я останусь в "Барселоне", и мое отношение к делу не изменится, независимо от того, насколько сильно я хотел уйти. Я отдам все свои силы. Я всегда хочу только лучшего для этого клуба. Моя любовь к "Барселоне" не изменится от того, хочу я уйти или остаться", - подчеркнул Месси.

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Аргентинец признался, что действительно хотел покинуть клуб:

"Я хотел уйти, и у меня было такое право согласно условиям контракта. Я хотел уйти, потому что хотел бы счастливо провести свои последние годы карьеры. В последнее время у меня это не получалось. Можно проигрывать или выигрывать, но при этом сражаться. Однако наши провалы в Риме, Ливерпуле, Лиссабоне заставили меня задуматься об уходе".

По его словам, мысли об уходе появились у него уже давно:

"Я весь год говорил клубу, президенту, что хочу уйти. Я считал, что настало время отойти в сторону, уступить дорогу молодым. Я думал, что мое время в "Барселоне" подошло к концу, хотя я всегда хотел завершить карьеру в этом клубе. Это был очень сложный год для меня, и настал момент, когда я начал рассматривать новые вызовы. Это не произошло из-за результата матча против "Баварии", нет. Я задумывался об этом уже давно".

Месси объяснил, почему не смог покинуть клуб:

"Я отправил бюрофакс в клуб, чтобы заявить официально о том, что хочу уйти и что не буду активировать опцию продления контракта еще на сезон. Я думал, что я могу уйти свободно. Но в клубе сказали, что я не сообщил об этом до 10 июня, хотя на тот момент мы были посреди сезона, и это был неподходящий момент. Теперь президент сказал, что единственный вариант, при котором я могу уйти - это если за меня будут заплачены отступные в размере 700 миллионов евро, но это невозможно".

Аргентинец подчеркнул, что президент "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу не сдержал свое слово:

"Президент всегда говорил, что после завершения сезона я могу решать - уходить или оставаться в клубе. Но в итоге он не сдержал свое слово. На протяжении сезона я говорил ему, что хочу уйти. Он говорил, что мы обсудим это позже и не давал ничего четко понять".

Он также заявил, что вариант с обращением в суд не рассматривал:

"Я бы никогда не пошел в суд против "Барселоны", потому что я люблю этот клуб. Он дал мне все. Это клуб всей моей жизни. У меня никогда не было в мыслях судиться с "Барселоной".

Лионель Месси мог покинуть "Барселону": главное

25 августа Месси проинформировал руководство "Барселоны" о своем желании расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Аргентинец считал, что может воспользоваться соответствующим пунктом в контракте. "Барселона" не хотела отпускать игрока.

Месси не появился на медобследовании и первых тренировках "Барселоны" перед новым сезоном.

Главным претендентом на Месси называли "Манчестер Сити".

Ла Лига сделала заявление о том, что контракт Месси с "Барселоной" все еще действителен, а для его расторжения клуб должен получить полную сумму отступных.

33-летний Месси выступает за "Барселону" на протяжении всей своей карьеры. Его контракт действует до лета 2021 года.

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Автор: Антон Дударь