По итогам группового этапа Лиги наций 2020-2021 определились четыре сборные, которые сыграют в финальной стадии турнира.
Ими стали команды Франции, Испании, Италии и Бельгии.
Все они заняли первые места в своих группах в элитном дивизионе Лиге А.
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Из группы А1 в полуфинал вышла сборная Италии, которая набрала 12 очков и опередила Нидерланды, Польшу и Боснию и Герцеговину.
Бельгия (15 очков) в группе А2 обошла Данию, Англию и Исландию.
Франция набрала 16 очков в одной группе с Португалией, Хорватией и Швецией.
Сборная Испании выступала в группе А4 и с 11 очками стала первой, опередив Германию, Украину и Швейцарию.
Финал Лиги наций 2020-2021: что нужно знать
- Финальный турнир пройдет 6, 7 октября (полуфиналы) и 10 октября (финал и матч за третье место).
- Хозяином финального турнира станет победитель группы А1 - сборная Италии.
- Полуфинальные пары будут определены в ходе жеребьевки 3 декабря.
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