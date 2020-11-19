Четыре сборные продолжат борьбу за победу в турнире.

По итогам группового этапа Лиги наций 2020-2021 определились четыре сборные, которые сыграют в финальной стадии турнира.

Ими стали команды Франции, Испании, Италии и Бельгии.

Все они заняли первые места в своих группах в элитном дивизионе Лиге А.

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Из группы А1 в полуфинал вышла сборная Италии, которая набрала 12 очков и опередила Нидерланды, Польшу и Боснию и Герцеговину.

Бельгия (15 очков) в группе А2 обошла Данию, Англию и Исландию.

Франция набрала 16 очков в одной группе с Португалией, Хорватией и Швецией.

Сборная Испании выступала в группе А4 и с 11 очками стала первой, опередив Германию, Украину и Швейцарию.

Финал Лиги наций 2020-2021: что нужно знать

Финальный турнир пройдет 6, 7 октября (полуфиналы) и 10 октября (финал и матч за третье место).

Хозяином финального турнира станет победитель группы А1 - сборная Италии.

Полуфинальные пары будут определены в ходе жеребьевки 3 декабря.

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Автор: Антон Дударь