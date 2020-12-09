"Манчестер Юнайтед" по итогам тура вылетел в Лигу Европы.

9 декабря состоялись матчи 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группах E, F, G и H.

Киевское "Динамо" сумело заполучить путевку в плей-офф Лиги Европы, обыграв на своем поле венгерский "Ференцварош" с минимальным счетом. А в матче лидеров ихней группы результат получился довольно неожиданным - "Ювентус" разгромил Барселону на Камп Ноу и возглавил квартет G.

В Париже во время матча ПСЖ и Истанбула разразился расисткий скандал с участием рефери, из-за чего матч вообще был прерван. В параллельном матче "РБ Лейпциг" одолел "Манчестер Юнайтед", чем завоевал выход в плей-офф ЛЧ. Англичане отправятся в Лигу Европы.

Результаты матчей

Лига чемпионов, групповой этап, 6-й тур

Группа E

"Ренн" – "Севилья" – 1:3

Голы: Рюттер, 86 (пенальти), Кунде, 32, Эн-Несири, 45+2, 81

"Челси" – "Краснодар" – 1:1

Голы: Жоржиньо, 27 (пенальти) – Кабелля, 24

Положение команд: "Челси" - 14 очков, "Севилья" - 13, "Краснодар" - 5, "Ренн" - 1

Группа F

"Зенит" – "Боруссия" Д – 1:2

Голы: Дриусси, 16 – Пищек, 68, Витсель, 79

"Лацио" – "Брюгге" – 2:2

Голы: Корреа, 12, Иммобиле, 27 (пенальти) – Вормер, 15, Ванакен, 76

Удаление: Соболь, 39

Положение команд: "Боруссия" Д - 13 очков, "Лацио" - 10, "Брюгге" - 8, "Зенит" - 1

Группа G

"Барселона" – "Ювентус" – 0:3

Голы: Роналду, 13, 52 (оба – пенальти), Маккени, 20

"Динамо" – "Ференцварош" – 1:0

Гол: Попов, 60

Положение команд: "Ювентус" - 15 очков, "Барселона" - 15, "Динамо" - 4, "Ференцварош" - 1

Група H

ПСЖ – "Истанбул Башакшехир" – 0:0 (матч прерван)

РБ Лейпциг – Манчестер Юнайтед – 3:2

Голы: Анхелиньо, 2, Айдара, 13, Клюйверт, 69 – Бруну Фернандеш, 80 (пенальти), Магуайр, 82

Положение команд: "РБ Лейпциг" - 12 очков, ПСЖ - 9, МЮ - 9, "Истанбул" - 3

Лига чемпионов 2020-2021: главное

Групповой этап ЛЧ 2020-2021 проходит в формате игр дома и на выезде, а завершится 9 декабря.

В плей-офф ЛЧ на данный момент уже пробились "Манчестер Сити", "Порту", "Севилья", "Челси", "Барселона", "Ювентус", "Бавария", "Ливерпуль", "Боруссия" Д, "Лацио", "РБ Лейпциг" и ПСЖ.

4 набранных очка - худший результат "Динамо" на групповом этапе ЛЧ с сезона 2007-2008 (0 очков). Динамо выступало на групповом этапе Лиги чемпионов впервые за четыре года.

Матчи заключительного 6-го тура группового раунда ЛЧ пройдут 8/9 декабря. "Шахтер" 9 декабря в Милане сыграет с "Интером".

Два украинских клуба выступают на этом этапе турнира одновременно впервые с сезона 2016-2017.

Плей-офф ЛЧ пройдет с 16 февраля по 29 мая - в этот день в Стамбуле состоится финальный матч.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора