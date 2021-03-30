Лучшая команда мира понесла существенную потерю.

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски попал в лазарет.

Об этом сообщает официальный сайт чемпионов Германии.

32-летний форвард получил травму связок колена в матче квалификации ЧМ-2022 за сборную Польши против Андорры. Врачи прогнозируют минимум месяц восстановления. Это значит, что Роберт пропустит оба матча четвертьфинала Лиги чемпионов против французского ПСЖ. Поединки запланированы на 7 и 13 апреля.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 35 голов в чемпионате Германии. Среди всех лиг Европы это самый высокий показатель. Ближайший преследователь - Криштиану Роналду, в активе которого 23 мяча. Напомним, что в текущем сезоне поляк повторил рекорд легендарного Герда Мюллера.

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Роберт Левандовски: лучший футболист 2020 года

Левандовски был признан лучшим игроком 2020 года по версии ФИФА.

Вместе с "Баварией" в 2020 году польский нападающий выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Германии, Кубок Германии, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Германии.

В сезоне 2019-2020 Левандовски стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов (15 голов), лучшим бомбардиром чемпионата Германии (34 гола) и лучшим бомбардиром Кубка Германии (6 голов). Он стал первым футболистом, который выиграл три турнира за сезон и в каждом из них стал лучшим бомбардиром.

Левандовски также считался главным претендентом на" Золотой мяч", однако в прошлом году вручение награды отменили.

Левандовски был признан лучшим футболистом сезона 2019-2020 по версии УЕФА.

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Автор: Будрин Артем