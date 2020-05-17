"Мы кумовья": футболист Шахтера рассказал о дружбе с капитаном Динамо

Сергей Кривцов дружит с Сергеем Сидорчуком еще со школьных времен.

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал о своей дружбе с полузащитником "Динамо" Сергеем Сидорчуком.

Об этом Кривцов сказал в интервью Tribuna.com.

"Мы два разумных человека. Нельзя вражду клубов объединять. У нас разные команды, которые между собой соперничают. Мы главные конкуренты в битве за чемпионство, но остаемся отличными друзьями. Мы кумовья, одноклассники. Наши жены дружат с университета", - сказал Кривцов.

Читайте также"Они стали теплее": Степаненко рассказал об отношениях между футболистами Шахтера и Динамо

"Можем говорить непосредственно о футболе, о каких-то новостях, даже новостях в командах. Но не касаться дел внутренней кухни. Я думаю, нас обоих все устраивает", - добавил футболист.

Кривцов также вспомнил, как у Сидорчука был день рождения на следующий день после скандального всеукраинского дерби:

"Когда мы выиграли во Львове 3:0 (матч, в котором Андрей Ярмоленко ударил Тараса Степаненко - Прим.), на следующий день у Серого был день рождения. Какая бы ни была ситуация, я понимаю, что это мой лучший друг. Я могу прийти к нему не как вчерашний соперник, а как друг, который подставит плечо, если нужно будет".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Кривцов рассказал об игре против Криштиану Роналду.