Десятку сильнейших клубов Европы составили Бавария, Барселона, Ювентус, Реал, Атлетико, Манчестер Сити, ПСЖ, Манчестер Юнайтед, Севилья и Ливерпуль.

По итогам 2020 года определились места украинских клубов в рейтинге УЕФА.

Десятку сильнейших клубов Европы составили Бавария, Барселона, Ювентус, Реал, Атлетико, Манчестер Сити, ПСЖ, Манчестер Юнайтед, Севилья и Ливерпуль. Об этом сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза.

Клубный рейтинг УЕФА: какие места занимают украинские команды

Наивысшее место занимает "Шахтер", который делит 17-18 позиции с "Ромой". "Динамо" идет 31-м, "Заря" - 98-й, а "Десна" и "Колос" делят 175-е место. При этом в первых двух сотнях клубного рейтинга УЕФА по-прежнему пребывают не участвовавшие в нынешнем евросезоне "Александрия" (177), "Мариуполь" (178) и "Ворскла" (179).

Украинские клубы в еврокубках: общие результаты

Донецкий "Шахтер" набрал 8 очков и занял третье место в группе В, уступив "Боруссии" М, которая стала второй, по личным встречам. Таким образом, "Шахтер" вышел в Лигу Европы.

"Динамо" заработало 4 очка в своей группе. В последнем туре "Динамо" и венгерский "Ференцварош" в очном противостоянии решали судьбу третьего места и путевки в Лигу Европы, которую в итоге завоевали киевляне.

"Заря" с 6 очками завершила выступление в группе G Лиги Европы на третьем месте. Луганский клуб в третий раз в своей истории выступал на групповом этапе Лиги Европы и в третий раз не сумел выйти в плей-офф.

"Колос" и "Десна" вылетели еще в квалификации ЛЕ.

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Автор: Олег Давыгора