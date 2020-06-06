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Звездный футболист Барселоны готов вернуться на поле спустя пять месяцев (видео)

16:08, 06 июня 2020
Футбол
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Луис Суарес / фото REUTERS

Об этом сообщил официальный сайт "Барселоны".

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Звездный форвард готов помочь команде уже в первом матче после возобновления сезона - 13 июня "Барселоне" предстоит сыграть против "Мальорки".

Сам Суарес в Twitter разместил видео реабилитационной работы после травмы, а также первой тренировки с командой.

"После стольких усилий, жертв и труда меня наконец-то признали здоровым", - написал Суарес.

Напомним, уругвайский нападающий перенес операцию еще в январе. В предыдущий раз он выходил на поле 9 января.

В этом сезоне на счету Суареса 14 голов в 23 матчах сезона.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что экс-футболист признался, что переходил в "Барселону" ради денег.

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