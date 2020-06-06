Звездный футболист Барселоны готов вернуться на поле спустя пять месяцев (видео)

Нападающий Луис Суарес долго восстанавливался после травмы.

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес полностью восстановился после травмы мениска на правом колене.

Об этом сообщил официальный сайт "Барселоны".

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Звездный форвард готов помочь команде уже в первом матче после возобновления сезона - 13 июня "Барселоне" предстоит сыграть против "Мальорки".

Сам Суарес в Twitter разместил видео реабилитационной работы после травмы, а также первой тренировки с командой.

"После стольких усилий, жертв и труда меня наконец-то признали здоровым", - написал Суарес.

Después de tanto esfuerzo, sacrificio y trabajo ya por fin tengo el alta 💪💪💪🔴🔵#siemprepositivo#esfuerzomaximo#focusfuture



After so much effort, sacrifice and work I have finally registered alta #alwayspositive 💪💪🔵🔴 pic.twitter.com/piOWSJk39E — Luis Suarez (@LuisSuarez9) June 6, 2020

Напомним, уругвайский нападающий перенес операцию еще в январе. В предыдущий раз он выходил на поле 9 января.

В этом сезоне на счету Суареса 14 голов в 23 матчах сезона.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что экс-футболист признался, что переходил в "Барселону" ради денег.

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