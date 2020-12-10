Луиш Каштру остался доволен игрой своих подопечных.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал ничью в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Интера" (0:0), которая вывела "горняков" в Лигу Европы.

Об этом португальский тренер сказал в эфире телеканала "Футбол 2".

"Мои футболисты отлично себя показали. Они действовали храбро и амбициозно, полностью выполнили стратегию, которая был на сегодняшнюю игру. Они всегда играли достойно", - подчеркнул Каштру.

Он также проанализировал игру своей команды в поединке с "Интером":

"В двух первых матчах против "Интера" нам не удавалось атаковать так, как мы этого хотели. Сейчас в первом тайме также не удавалось делать это часто, но во втором это получалось все чаще и чаще. Мы смогли атаковать и владеть мячом на половине поля соперника.

Мы играли в линию с тремя защитниками, хотели чтобы Додо и Матвиенко отвечали за фланги на всю длину. Хотели, чтобы Тайсон и Тете формировали линию из пяти-шести игроков, чтобы мы могли выходить в атаку. В первом тайме мы не делали этого наилучшим образом, во втором получалось лучше".

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Каштру подчеркнул, что стратегия игры "горняков" в обороне сработала, и "Интеру" удалось создать только два опасных момента:

"Мы хотели чтобы Коваленко, Марлос и Майкон закрывали доступ к Лукаку и Мартинесу. К счастью, это сработало, им это удалось. У "Интера" было два момента за всю игру, включая удар в перекладину. Они пытались добраться до наших ворот, но мы всегда контролировали игру. Степаненко вместе с Хочолавой и Бондарем формировали линию из трех игроков, которая не позволяла им действовать лучшим образом".

Также Каштру выразил надежду, что в следующем году "Шахтеру" в Лиге Европы удастся дойти до финала.

"Интер" - "Шахтер": итоги матча

"Шахтер" набрал 8 очков и занял третье место в группе В, уступив "Боруссии" М, которая стала второй, по личным встречам. "Интер" (6 очков) стал последним. Таким образом, "Шахтер" вышел в Лигу Европы.

В параллельном матче "Реал" обыграл "Боруссию" М (2:0), набрал 10 очков и занял первое место в группе В.

В первом круге ЛЧ "горняки" также сыграли с "Интером" вничью - 0:0.

"Шахтер" в третьем сезоне подряд занял третье место на групповом этапе ЛЧ.

Своего соперника по плей-офф ЛЕ "Шахтер" узнает 14 декабря.

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Автор: Антон Дударь