В Испании предупредили футболистов и клубы о жестком наказании в случае отказа проводить матчи

Клубы может ждать наказание, если они откажутся возобновить сезон после карантина.

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас заявил, что клубы и футболистов ждут серьезные санкции в случае отказа выходить на матчи после возобновления сезона.

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Тебаса цитирует AS.

"Если сложится ситуация, при которой клуб откажется играть, но разрешение властей будет, то такие эпизоды будут наказываться техническим поражением. Это касается и отдельных игроков, если они не захотят выходить на поле. Их тоже ждут санкции", - заявил президент лиги.

Стоит отметить, что ранее в испанских СМИ появилась информация о позиции "Барселоны". Каталонцы могут отказаться проводить матчи, если руководство европейского футбола слишком рано объявит о возобновлении сезона на фоне пандемии коронавируса.

УНИАН ранее сообщал о том, что известный порносайт отреагировал на желание "Барселоны" продать права на название стадиона.